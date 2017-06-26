В Киеве задержали убийцу ветерана АТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В сообщении говорится, что по ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковский суд Киева арестовал на 2 месяца без права на залог подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника.

Как установлено досудебным расследованием, злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки. После этого он пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был оперативно задержан правоохранителями.

Нападавшим оказался 58-летний житель Киева. Ему сообщено о подозрении по статье "умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15-ти лет лишения свободы.