Окно рехау — тепло и комфорт в вашем доме Отличным вариантом для остекления своей квартиры или дома станут окна Rehau. Качественный профиль изготавливается известной немецкой компанией, которая является одним из первых производителей изделий из ПВХ и занимает лидерские позиции в этой области уже на протяжении пятидесяти лет. Профильные системы постоянно усовершенствуются и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Детальнее прочитать про пластиковые окна можно тут. Выбор окон Рехау

Самым бюджетным вариантом считается трехкамерный профиль Рехау Euro 60 и Ecosol 60. Его ширина составляет 60 мм. Стеклопакет может быть шириной 24 мм и 32 мм. Такие изделия являются оптимальным выбором в целях экономии финансовых затрат и подходят для квартир с централизованной системой отопления без установки счетчиков тепла.

Пятикамерные пластиковые окна премиум класса имеют ширину профиля 70 мм. Профильные системы предлагаются в нескольких вариантах Euro 70, Ecosol 70 и Brillant, которые различаются толщиной внутренней стенки. Энергосберегающие стеклопакеты выполняются шириной 32 мм и 40 мм. Пятикамерные окна гарантируют сохранение тепла в доме, не допускают промерзания и обеспечивают высокую шумоизоляцию. Они идеально подходят для частных домов и коттеджей. Более высокая стоимость быстро окупается за счет сбережения энергоресурсов.

Современный шестикамерный профиль Geneo имеет ширину 86 мм и выполняется со стеклопакетом 44 мм. Он изготавливается из специального авиационного стекловолокна и выполняется без внутреннего железного армирования, что значительно уменьшает вес изделия. Профиль отличается большой прочностью, высокими показателями энергосбережения и полным отсутствием зоны промерзания.

Преимущества профиля

Пластиковые окна Rehau могут быть изготовлены под заказ в различных геометрических формах и цветовых решениях. Для идеального сочетания изделий с дизайном помещения предлагается широкая гамма оттенков для ламинации. Немецкий профиль имеет большой ряд преимуществ, которые заключаются в следующем:

• качественные и безопасные для здоровья людей материалы;

• отличные показатели прочности, тепловой и звукоизоляции;

• выдерживает неблагоприятные внешние условия с температурой от -50 єС до +80 єС и высокой влажностью;

• высокий класс безопасности и возможность установки специальной противовзломной фурнитуры;

• надежность, практичность и долгий срок службы;

• безупречные внешние характеристики.

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