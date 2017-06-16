19:40 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине хотят набрать еще 5500 патрульных полицейских

С целью укомплектования украинской патрульной полиции уже было сделано объявление про набор 5500 новых патрульных.

В Украине хотят набрать еще 5500 патрульных полицейских

Эти сведения распространил глава Нацполиции страны С. Князев сегодня – 16-го июня. Согласно его словам – украинская тактическая полиция является новеллой, вобравшей в себя наилучший опыт полицейских подразделений  применяет она европейские методы своей деятельности.

Князев также добавил, что в нашей стране уже открыли набор в новые отделы полиции, и в процессе него хотели бы набрать 5500 новых работников. Патрульных наберут в дорожную полицию, в отделения быстрого реагирования и в некоторые другие.

Как сообщал УРА-Информ, ранее имелись данные про 2300 вакансий в патрульной полиции.


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