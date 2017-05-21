Очередь из 500 машин образовалась на КПВВ на Донбассе

В сообщении говорится, что на КПВВ было зарегистрировано такое количество транспортных средств: "Майорское" - 80/100; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 20/25.

Таким образом, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 34 000 человек и 4900 транспортных средств: "Майорское" - 8040 человек и 925 транспортных средств; "Марьинка" - 8530 человек и 1570 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7090 человек и 1445 транспортных средств; "Гнутово" - 3500 человек и 920 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6810 человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в результате вражеских обстрелов в зоне АТО за последние сутки ранения получили семеро украинских бойцов.