Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

Как отмечается, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кроме того, реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.

При этом собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб Вооруженных сил.

Так, в единую базу данных о военнообязанных передадут информацию о гражданах, которой располагает Центральная избирательная комиссия. Кроме того, в законе будут все сведения, имеющиеся в распоряжении Государственной погранслужбы, Министерства образования, миграционной и фискальной служб.

Также в документе определяются нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках.

Отметим, что финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты на заседании поддержали во втором чтении законопроект №2309а-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения".