08:48 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

Закон "О Едином государственном реестре военнообязанных" вступил в силу. Соответствующий документ опубликован в среду, 19 апреля, в официальной газете Верховной Рады "Голос України". 

Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

Как отмечается, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кроме того, реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.

При этом собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб Вооруженных сил.

Так, в единую базу данных о военнообязанных передадут информацию о гражданах, которой располагает Центральная избирательная комиссия. Кроме того, в законе будут все сведения, имеющиеся в распоряжении Государственной погранслужбы, Министерства образования, миграционной и фискальной служб.

Также в документе определяются нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках.

Отметим, что финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты на заседании поддержали во втором чтении законопроект №2309а-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения".


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