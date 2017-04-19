12:57 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД подтвердили наличие украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала"

Украинский консул подтвердил наличие украинцев среди экипажа, затонувшего в Черном море судна "Герои Арсенала".

В МИД подтвердили наличие украинцев среди экипажа судна

Как сказано в сообщении пресс-службы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter, консул сообщает о девяти украинцах среди членов экипажа судна. Сейчас ведутся спасательные работы, - говорится в сообщении.

Напомним, судно с украинцами затонуло в Черном море.

Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых - украинцы.

Как сообщал УРА-Информ, в социальной сеть появился список экипажа затонувшего сухогруза " Герои Арсенала", который в среду утром потерпел крушение в Керченском проливе. Согласно списку на борту судна находились 11 мужчин и одна женщина, работающая коком.


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