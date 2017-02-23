Украина выполняет все обязательства по минским договоренностям, - Марчук

Однако есть провокации. Обстрелы не прекращаются, а только в феврале Украина трижды инициировала введение режима тишины. Еще трижды инициатором была ОБСЕ.

Об этом в среду вечером, 22 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

По его словам, в большинстве тяжелое вооружение разведено, но после Авдеевки все разрушилось, переговорный процесс был отброшен практически в начало.

Вместе с тем, по его словам, на переговорах Россия в принципе поддерживает идею разведения, но она же с одной стороны признает документы так называемых республик, а с другой - провоцирует Украину на выход из переговорного процесса, - пояснил Марчук, добавив, что с 1 января по 22 февраля боевики нарушили режим тишины 3129 раз и выпустили по нашим позициям с 37 840 мин и снарядов.

Украинская сторона еще 8 февраля передала ОБСЕ информацию о местонахождении тяжелого вооружения и до 20 февраля мы выполнили все процедуры, но 20 февраля со стороны противника было зафиксировано 62 обстрела, 21 - 86, - подытожим Марчук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 22 февраля, боевики обстреляли из " Градов" позиции сил антитеррористической операции в поселке Водяное Донецкой области.