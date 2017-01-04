В трех западных областях Украины из-за снегопада ограничено движение грузовиков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры. Согласно сообщению, для недопущения осложнения в движении автотранспорта и возникновения аварийных ситуаций начиная с полудня сегодняшнего дня временно ограничено движение тяжеловесного транспорта при выезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала – автодорога Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов; со стороны г. Долины – автодорога Р-21 Долина – Хуст", - сказано в сообщении.

Во Львовской области вводится ограничение движения для грузовиков на автодороге Н-13 Львов-Самбор-Ужгород км 132-156, от города Турка к границе с Закарпатской области.

Также ввели ограничения на дороге М-06 Киев-Чоп км 621-702, от поселка Стрый до предела с Закарпатской область.

В Закарпатской области также временно ввели ограничения движения тяжеловесного транспорта на автодорогах государственного значения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за ухудшения погодных условий на территории Закарпатья был замечен сход двух снежных лавин.