18:13 14.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ зафиксировала у границы с РФ колонну техники

В районе Маныча вблизи границы с Российской Федерацией украинские наблюдатели снова зафиксировали колонны военных грузовиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех Уралов, а также МТ-ЛБ на трале.

ОБСЕ зафиксировала у границы с РФ колонну техники

Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования систематически препятствуют деятельности международных наблюдателей. К примеру, совсем недавно сепаратисты запретили представителям миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку.

Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался давать представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чернухино. Это очевидно является показателем того, насколько запуганно население, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия должна повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе. Подготовку к так называемым выборам на оккупированной территории, которые будут такими же незаконными, как и "референдум", прошедший под дулами российских автоматов в Крыму в 2014 году, должна быть прекращена.


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