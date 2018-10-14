ОБСЕ зафиксировала у границы с РФ колонну техники

Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования систематически препятствуют деятельности международных наблюдателей. К примеру, совсем недавно сепаратисты запретили представителям миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку.

Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался давать представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чернухино. Это очевидно является показателем того, насколько запуганно население, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия должна повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе. Подготовку к так называемым выборам на оккупированной территории, которые будут такими же незаконными, как и "референдум", прошедший под дулами российских автоматов в Крыму в 2014 году, должна быть прекращена.