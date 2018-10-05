Сегодня в Раде пристанет новый состав ЦИК

Согласно плану, первым вопросом планируется присяга, дальше - час вопросов к правительству и объявления депутатских запросов.

Также в повестке дня запланировано рассмотрение в первом чтении проекта закона №4186, которым предлагается закрепить гарантии повышения спортивного мастерства молодежи.

Другим проектом постановления №5576 предлагается внести изменения в постановление "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Согласно закону о ЦИК член комиссии перед вступлением в должность приносит на пленарном заседании Верховной Рады Украины присягу. Отказ члена Комиссии принести присягу влечет за собой отмену парламентом решения о его назначении. Комиссия является полномочной с момента назначения на должность и принесения присяги не менее чем двумя третями ее состава.

Ранее сообщалось, что парламент 18 сентября увеличил состав Центризбиркома с 15 до 17 человек.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", обновленный соста Центральной избирательной комиссии начнет свою работу уже через одну неделю. Народные депутаты, которые сегодня были избраны в ЦИК сначала должны сложить депутатские полномочия и примем присягу.