Турчинов заверил, что санкции введут против собственников телеканалов NewsOne и "112 Украина"

Каналы, против которых будут приняты санкции является инструментом информационной агрессии России. Они будут в ближайшее время введены.

Об этом в четверг, 4 октября, сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Вместе с тем, по его словам, санкции будут введены исключительно против собственников телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Там сложная схема собственности у этих телеканалов, но там есть нерезиденты Украины, и значит нет ограничения относительно применения санкций, - пояснил Турчинов, добавив, что санкции могут вводиться и против граждан Украины, которые подозреваются в терроризме или пропаганде террористических групп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 4 октября, поддержала за основу и в цело проект постановления №9157. За законопроект "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" отдали свои голоса 229 народных депутатов.