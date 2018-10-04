21:33 04.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов заверил, что санкции введут против собственников телеканалов NewsOne и "112 Украина"

Верховная Рада, призвав СНБО ввести санкции против телеканалов, действовала в рамках своих полномочий.

Турчинов заверил, что санкции введут против собственников телеканалов NewsOne и

Каналы, против которых будут приняты санкции является инструментом информационной агрессии России. Они будут в ближайшее время введены.

Об этом в четверг, 4 октября, сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Вместе с тем, по его словам, санкции будут введены исключительно против собственников телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Там сложная схема собственности у этих телеканалов, но там есть нерезиденты Украины, и значит нет ограничения относительно применения санкций, - пояснил Турчинов, добавив, что санкции могут вводиться и против граждан Украины, которые подозреваются в терроризме или пропаганде террористических групп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 4 октября, поддержала за основу и в цело проект постановления №9157. За законопроект "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" отдали свои голоса 229 народных депутатов.


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