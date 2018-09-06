На сайте Белого дома петиция в поддержку Сенцова набрала больше 100 тыс голосов

Об этом говорится на сайте петиций Белого дома.

Как отмечается, в обращении петиции говорится о том, что Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и других политзаключенных в России

Согласно недавно полученным сведениям, петиция смогла набрать за месяц достаточное количество подписей, и теперь американские власти по закону обязаны ее рассмотреть и дать официальный ответ. О решении по данной петиции авторов и подписантов оповестят по электронной почте.

Добавим, незаконно осужденный Кремлем Олег Сенцов сегодня голодает уже 116-й день.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", осужденный в РФ Олег Сенцов может получить премию имени Сахарова, которую вручает Европейский парламент.