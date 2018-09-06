13:56 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На сайте Белого дома петиция в поддержку Сенцова набрала больше 100 тыс голосов

По состоянию на четверг, 6 сентября, на официальном сайте Белого дома петиция за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, который в России незаконно приговорен к 20 годам лишения свободы, набрала все необходимые 100 тысяч подписей.

На сайте Белого дома петиция в поддержку Сенцова набрала больше 100 тыс голосов

Об этом говорится на сайте петиций Белого дома.

Как отмечается, в обращении петиции говорится о том, что Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и других политзаключенных в России

Согласно недавно полученным сведениям, петиция смогла набрать за месяц достаточное количество подписей, и теперь американские власти по закону обязаны ее рассмотреть и дать официальный ответ. О решении по данной петиции авторов и подписантов оповестят по электронной почте.

Добавим, незаконно осужденный Кремлем Олег Сенцов сегодня голодает уже 116-й день. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", осужденный в РФ Олег Сенцов может получить премию имени Сахарова, которую вручает Европейский парламент.


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