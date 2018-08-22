Госдеп призвал Россию освободить Олега Сенцова

В среду утром, 22 августа, она выступила с заявлением и подчеркнула, что в Вашингтоне надеяться на то, что власти России отпустят Олега Сенцова и не дадут случиться трагедии, которая может привезти к тому, что власти США будет вынуждена привлечь виновных к ответственности за возможную гибель политзаключенного.

Мы встревожены перспективой того, что еще один невинный человек погибает в российской тюрьм, - заявили в Госдепе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ЕС призвали освободить Сенцова и других политзаключенных в России и Крыму. ЕС призывает Россию немедленно освободить его и всех других незаконно задержанных украинских граждан в России и Крымском полуострове.