09:32 22.08.2018 | Политика | Новости
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Госдеп призвал Россию освободить Олега Сенцова

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Нойерт призвала власти российской Федерации освободить украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 100 дней.

Госдеп призвал Россию освободить Олега Сенцова

В среду утром, 22 августа, она выступила с заявлением и подчеркнула, что в Вашингтоне надеяться на то, что власти России отпустят Олега Сенцова и не дадут случиться трагедии, которая может привезти к тому, что власти США будет вынуждена привлечь виновных к ответственности за возможную гибель политзаключенного.

Мы встревожены перспективой того, что еще один невинный человек погибает в российской тюрьм, - заявили в Госдепе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ЕС призвали освободить Сенцова и других политзаключенных в России и Крыму. ЕС призывает Россию немедленно освободить его и всех других незаконно задержанных украинских граждан в России и Крымском полуострове.


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  • "Весь мир мобилизуется ради того, чтобы добиться освобождения Олега Сенцова. Каждый надеялся на какой-то жест, если не справедливости, то милосердия со стороны Путина. Но, напротив, человек из КГБ остался бесчувственным к самым разным прошениям. Более ста деятелей культуры и искусства умоляли его помиловать их коллегу Олега Сенцова. Среди подписантов можно обнаружить французского режиссера Жан-Люка Годара, британского режиссера Кена Лоуча, канадца Дэвида Кроненберга и французского министра культуры Франсуазу Ниссен. Мы наивно полагали, что такой большой праздник братства, как ЧМ по футболу в России, увенчается амнистией политических заключенных. Мы ошиблись. Освобождение Олега Сенцова могло бы оправдать непринужденность в общении, которую позволил себе Эммануэль Макрон с Путиным, публично обратившись к нему на "ты". Но нет! Кремль остался холоден. Не так-то легко растрогать палачей", - пишет в своем блоге во французском издании Mediapart журналист Пьер Хаффнер.

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