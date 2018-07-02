На текущей неделе Рада рассмотрит назначение новых членов ЦИК

Об этом сообщил спикер на заседании согласительного совета руководителей фракций.

Так, по словам Парубия, в четверг пятого июля, он предлагает рассмотреть этот вопрос в срочном порядке.

Кроме того, спикер напомнил, что предложил руководителям фракций провести консультации по назначению новых членов ЦИК и провести консультации до первого июля.

При этом глава ВРУ обещал вынести данный вопрос на рассмотрение сессионного зала после этой даты, даже если компромисс не будет достигнут.

Стоит добавить, что президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент рассмотрит избрание членов Центральной избирательной комиссии. По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.