11:57 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На текущей неделе Рада рассмотрит назначение новых членов ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий хочет предложить нардепам на ближайшей пленарной неделе уволить членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и назначить вместо них новых.

На текущей неделе Рада рассмотрит назначение новых членов ЦИК

Об этом сообщил спикер на заседании согласительного совета руководителей фракций.

Так, по словам Парубия, в четверг пятого июля, он предлагает рассмотреть этот вопрос в срочном порядке.

Кроме того, спикер напомнил, что предложил руководителям фракций провести консультации по назначению новых членов ЦИК и провести консультации до первого июля.

При этом глава ВРУ обещал вынести данный вопрос на рассмотрение сессионного зала после этой даты, даже если компромисс не будет достигнут.

Стоит добавить, что президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент рассмотрит избрание членов Центральной избирательной комиссии. По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.


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