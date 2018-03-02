09:32 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде в пятницу пройдет традиционный час вопросов к правительству

В Верховной Раде Украины в пятницу, 2 марта 2018 года, традиционно день начнется с часа вопросов к правительству.

В Раде в пятницу пройдет традиционный час вопросов к правительству

После этого народные депутаты планируют внести изменения в постановление об именных стипендиях Верховной рады Украины студентам высших учебных заведений (относительно увеличении размера именных стипендий), а также внести изменения в статью 44 закона "О высшем образовании".

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. Закончатся сегодняшний день в парламенте оглашением депутатских запросов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 1 марта, приняла в первом чтении законопроект № 7440 " О Высшем антикоррупционном суде". Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата. Автором закона является президент Украины Петр Порошенко. При этом в пояснительной записке к закону, в частности, сказано, что проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности.


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