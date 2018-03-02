15:35 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Иск Саакашвили по гражданству снова перенесли

Судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в Кассационном административном суде Верховного Суда в очередной раз перенесли. Теперь ожидается, что собрание пройдет 16 марта текущего года.
 

Иск Саакашвили по гражданству снова перенесли

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает РБК-Украина.

По его словам, в Кассационном административном суде хотят видеть свидетелей по делу президента Порошенко, 16 марта. Однако в настоящее время по ним ходатайства еще не рассмотрены.

Вместе с тем Чернолукций добавил, что судебное заседание перенесли из-за необходимости явки в суд представителей Миграционной службы.

Стоит добавить, что 26 июля 2017 года указом Порошенко украинское гражданство Саакашвили было прекращено за недостоверную информацию, указанную в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Реадмиссия третьего президента Грузии, а также лидера украинской партии "Рух нових сил"  Михаила Саакашвили в Польшу прошла без каких-либо нарушений и в рамках закона нашей страны.


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