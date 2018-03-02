Иск Саакашвили по гражданству снова перенесли

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает РБК-Украина.

По его словам, в Кассационном административном суде хотят видеть свидетелей по делу президента Порошенко, 16 марта. Однако в настоящее время по ним ходатайства еще не рассмотрены.

Вместе с тем Чернолукций добавил, что судебное заседание перенесли из-за необходимости явки в суд представителей Миграционной службы.

Стоит добавить, что 26 июля 2017 года указом Порошенко украинское гражданство Саакашвили было прекращено за недостоверную информацию, указанную в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Реадмиссия третьего президента Грузии, а также лидера украинской партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Польшу прошла без каких-либо нарушений и в рамках закона нашей страны.