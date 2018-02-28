18:16 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Безвизом с ЕС воспользовались почти 500 тыс. украинцев

По состоянию на 28 февраля 2018 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались около 500 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе прес-конференции "Вызовы-2018" в среду, 28 февраля.

Безвизом с ЕС воспользовались почти 500 тыс. украинцев

По словам Порошенко, с начала введения безвизового режима почти 500 тысяч украинцев воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу. Также президент напомнил, что в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных.

"Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановления безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказали, что нам его не предоставят", - заявил Порошенко.

Стоит напоследок добавить, что Госпогранслужба получила доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему за этот период выявлено 2,1 тыс. разыскиваемых лиц и 724 документа, а результативность по похищенным автомобилям возросла в пять раз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", когда в 1994 году отец Ким Чен Ына пришел к власти в Северной Корее, местная экономика находилась в упадке. Очевидно, Ким Чен Ир боялся восстания собственного народа. На всякий случай он оформил два бразильских паспорта.


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