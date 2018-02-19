11:33 19.02.2018 | Политика | Новости
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В Польше заработает новый орган для борьбы с фашизмом

Правительство Польши создаст межведомственную группу для борьбы с проявлениями фашизма и других тоталитарных идеологий. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает RMF24.

В Польше заработает новый орган для борьбы с фашизмом

Отмечается, что председателем нового органа станет глава МВД. Также в него войдут представители всех министерств, которых касается эта проблематика.

Как утверждает Дворчик, новый орган будет иметь консультативный и консультативно-координационный характер.

Ранее глава МВД Польши Йоахим Брудзинский обратился к премьеру Матеушу Моравецкому с предложением создать орган для борьбы с фашизмом. Целью такого органа должно стать противодействие пропаганде фашизма и других тоталитарных идеологий и преступлениям на почве ненависти и национальных различий.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава планирует сохранить санкции, введенные Европейским союзом против России.

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