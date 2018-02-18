Немецкий депутат жестко раскритиковал Эрдогана

Эздемир давно является критиком турецкой агрессивной политики и президента страны Эрдогана. В результате на полях Мюнхенской конференции полиция вынуждена была приставить к нему дополнительных телохранителей из-за угрозы его жизни.

В то же время представители форума от Турции пожаловались полиции, что с ними в одном отеле живет антитурецки настроенный террорист, под которым они явно имели ввиду Эздемира. Депутату еще в его молодости за свои антитурецкие взгляды и жесткую критику профсоюзов турецких рабочих стали поступать угрозы со стороны не только турецких националистов, но и запрещенной в Турции и Германии Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на полях Мюнхенской конференции заявил, что США продолжают поддерживать локальный терроризм.