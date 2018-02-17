11:36 17.02.2018 | Политика | Новости
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США будут готовить уголовные производства для россиян, которые вмешивались в американские выборы 2016

США будут добиваться экстрадиции россиян, которые попали в список Минюста по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом передает Washington Post.

США будут готовить уголовные производства для россиян, которые вмешивались в американские выборы 2016

На данный момент по результатам расследования Роберта Мюллера в список попали 13 высокопоставленных российских чиновников из клики Владимира Путина: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина Глеб Васильченко, Владимир Венков. 

Кроме того, в "список Мюллера" попали и три российские компании, на которых уже наложено бремя санкций: “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Конкорд Кейтеринг”.

Власти Вашингтона пока не имеют никаких связей с Москвой по данному вопросу, однако подготовка запросов на экстрадицию уже началась. 

Напомним, что США обвиняют Россию во вмешательство в американские выборы 2016 года, в результате которых победил Дональд Трамп. Россияне, в частности, использовали социальную сеть Фейсбук для распространения агитационных материалов в пользу Трампа.

Как сообщалось в "Ура-Информ", администрация Дональда Трампа еще может продемонстрировать серьезное отношение к санкциям против России.

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