США будут готовить уголовные производства для россиян, которые вмешивались в американские выборы 2016

На данный момент по результатам расследования Роберта Мюллера в список попали 13 высокопоставленных российских чиновников из клики Владимира Путина: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Кроме того, в "список Мюллера" попали и три российские компании, на которых уже наложено бремя санкций: “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Конкорд Кейтеринг”.

Власти Вашингтона пока не имеют никаких связей с Москвой по данному вопросу, однако подготовка запросов на экстрадицию уже началась.

Напомним, что США обвиняют Россию во вмешательство в американские выборы 2016 года, в результате которых победил Дональд Трамп. Россияне, в частности, использовали социальную сеть Фейсбук для распространения агитационных материалов в пользу Трампа.

Как сообщалось в "Ура-Информ", администрация Дональда Трампа еще может продемонстрировать серьезное отношение к санкциям против России.