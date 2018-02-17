16:46 17.02.2018 | Политика | Новости
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Нам стоит подумать о том, стоит ли признавать КНДР ядерной державой, - МИД Японии

Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что признание КНДР ядерным государством не поможет разрешить северо-восточных кризис в Азии. Об этом он заявил на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Нам стоит подумать о том, стоит ли признавать КНДР ядерной державой, - МИД Японии

По его словам, ни одно мировое государство не должно использовать ядерный арсенал для достижение своих целей и реализации геополитических амбиций. Признание КНДР мировым сообществом ядерным государством - это будет "начало конца" по соблюдению пунктов Договора о нераспространении ядерного оружия.

Японский министр уверен, что участие Пхеньяна на Олимпиаде не должно "отрывать европейских и азиатских лидеров" от понимание реалий дела. Кроме того, Коно шокировал европейских политиков представленной фотографией, на которой четко видно судно КНДР, внесенное в санкционный список Совета Безопасности ООН, перевозящее нефть в Южно-Китайском море.

"Я еще раз напоминаю о важности санкций, как инструмента давления на тоталитарный режим Северной Кореи", - подчеркнул глава японского МИДа.

Как сообщалось в "Ура-Информ", генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что наличие ядерного оружие у России, Китая и КНДР создает риски для мировой безопасности.

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