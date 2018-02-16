В Мюнхене стартовала конференция по безопасности

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отметим, участие в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили президент Украины Петр Порошенко. Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Британии Тереза Мей, австрийский канцлер Себастьян Курц и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Предполагается, что в качестве гостей на конференции будут присутствовать около 40 министров иностранных дел и министров обороны.

Известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель не подтвердила свое присутствие, так как в Берлине продолжаются переговоры о создании правительства Германии. В свою очередь США на Мюнхенской конференции представят министр обороны Джеймс Мэттис, помощник президента по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер, а также Джон Маккейн во главе делегации американских сенаторов.

Во время конференции будут обсуждаться вопросы о будущих трансатлантических отношений, ситуации внутри Евросоюза, НАТО, отношения с Россией, военные действия в Сирии и Йемене, ситуацию на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен посетит с рабочим визитом Литовскую Республику. Глава украинского государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства.