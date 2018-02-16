Мне очень трудно договариваться с Лавровым, - Климкин

Сообщается, что основной темой для обсуждения между двумя министрами стала возможность введения миротворческой миссии на востоке Украины. Климкин настаивал на том, чтобы полностью передать процесс урегулирования международным институтам, которые смогли бы взять под контроль оккупированные территории, иначе процесс урегулирования затянется навечно.

Другого мнения был Сергей Лавров, который считает, что необходимо поднимать вопрос урегулирования конфликта на Донбассе до международного уровня, однако его точка зрения по миротворцам и их количеству была совсем иной. В результате двум министрам не удалось прийти к общему знаменателю в данном вопросе.

"Мы не договорились ни о чем, однако дискуссия будет продолжаться", - резюмирует Климкин.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что недавно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.