США ввели санкции против восьми банков Северной Кореи

Санкции, в частности, касаются 26 банковских сотрудников, проживающих за рубежом. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на администрацию президента США Дональда Трампа, санкции полагаются на исполнительный приказ Трампа, подписанный на прошлой неделе, нацеленный на доступ КНДР к международной банковской системе.

Кроме того, Трамп заявил, что Северная Корея больше не должна позволять "угрожать всему миру немыслимой гибелью". По его словам, все страны должны действовать таким образом, чтобы обеспечить полную денуклеаризацию режима.

В администрации также подчеркнули, что все восемь банков находятся в Северной Корее, 26 человек являются гражданами Северной Кореи, нанятыми этими банками. 19 из них живут в Китае, трое живут в России и по два в Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что собирается искоренять "ядерные амбиции" северокорейского лидера дипломатическими рычагами.