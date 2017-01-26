10:32 26.01.2017 | Политика | Новости
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Виктория Нуланд покидает пост помощника госсекретаря США

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила о своей отставке.

Виктория Нуланд покидает пост помощника госсекретаря США

Ее имя значится в списке высокопоставленных американских чиновников, которые в первую неделю заявили о своей отставке. Как сообщает Associated Press, несколько высокопоставленных американских дипломатов покинут свои посты уже в ближайшее время.

В частности, соответствующее решение принял заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, который планирует покинуть свой пост 27 января.

Также с 25 января в отставку подали помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд. В день инаугурации Дональда Трампа, свой пост покинул помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Сената США по международным отношениям одобрил назначение на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона.


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