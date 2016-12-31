12:18 31.12.2016 | Политика | Новости
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МИД Греции официально подтвердил гибель своего посла в Бразилии

Министерство иностранных дел Греции официально подтвердило смерть своего посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса. 
 

МИД Греции официально подтвердил гибель своего посла в Бразилии

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Бразильские власти только что официально объявили об идентификации трупа греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса, который нашли обгоревшим в районе Нова Игуасу в Рио-де-Жанейро… Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагической кончиной посла Амиридиса, друга Бразилии, который на протяжении всей своей дипломатической карьеры служил Греции добросовестно и ответственно", - сказано в заявлении министерства.

Как отмечается, Амиридис служил в постоянном представительстве Греции в ЕС, генеральном консульстве в Рио-де-Жанейро и Роттердаме, в посольстве Греции в Белграде во время первой фазы войны в Югославии.

Кроме того, коллеги погибшего посла выразили искренние соболезнования его родственникам.

Напомним, как ранее сообщал "Ура-Информ", убийцей посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова стал бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ.


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