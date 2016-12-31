МИД Греции официально подтвердил гибель своего посла в Бразилии

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Бразильские власти только что официально объявили об идентификации трупа греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса, который нашли обгоревшим в районе Нова Игуасу в Рио-де-Жанейро… Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагической кончиной посла Амиридиса, друга Бразилии, который на протяжении всей своей дипломатической карьеры служил Греции добросовестно и ответственно", - сказано в заявлении министерства.

Как отмечается, Амиридис служил в постоянном представительстве Греции в ЕС, генеральном консульстве в Рио-де-Жанейро и Роттердаме, в посольстве Греции в Белграде во время первой фазы войны в Югославии.

Кроме того, коллеги погибшего посла выразили искренние соболезнования его родственникам.

Напомним, как ранее сообщал "Ура-Информ", убийцей посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова стал бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ.