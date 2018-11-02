На Одещине пьяный мужчина уснул в горящем гараже: спасателям удалось оперативно извлечь пострадавшего из огня

Сегодня днем в поселке Александровка Одесской области был ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.
Прибывшие на место возгорания спасатели установили, что огонь распространился вдоль всего чердачного помещения гаража на площади 15 м2. При помощи спецоборудование и оперативных действий сотрудников ГСЧС пожар локализован в 14:18 и ликвидирован в 14:27.
Во время тушения пожара спасен мужчина 1993 года, который в состоянии алкогольного опьянения скрылся с места происшествия. Его личность удалось идентифицировать. Гаражный сторож сообщил, что пострадавшим был хозяин гаража.
К ликвидации пожара привлекалось 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе горела свалка и автомобили.