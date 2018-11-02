На Одещине пьяный мужчина уснул в горящем гараже: спасателям удалось оперативно извлечь пострадавшего из огня

Прибывшие на место возгорания спасатели установили, что огонь распространился вдоль всего чердачного помещения гаража на площади 15 м2. При помощи спецоборудование и оперативных действий сотрудников ГСЧС пожар локализован в 14:18 и ликвидирован в 14:27.

Во время тушения пожара спасен мужчина 1993 года, который в состоянии алкогольного опьянения скрылся с места происшествия. Его личность удалось идентифицировать. Гаражный сторож сообщил, что пострадавшим был хозяин гаража.

К ликвидации пожара привлекалось 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе горела свалка и автомобили.