22:21 02.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одещине пьяный мужчина уснул в горящем гараже: спасателям удалось оперативно извлечь пострадавшего из огня

Сегодня днем в поселке Александровка Одесской области был ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС. 

На Одещине пьяный мужчина уснул в горящем гараже: спасателям удалось оперативно извлечь пострадавшего из огня

Прибывшие на место возгорания спасатели установили, что огонь распространился вдоль всего чердачного помещения гаража на площади 15 м2. При помощи спецоборудование и оперативных действий сотрудников ГСЧС пожар локализован в 14:18 и ликвидирован в 14:27.

Во время тушения пожара спасен мужчина 1993 года, который в состоянии алкогольного опьянения скрылся с места происшествия. Его личность удалось идентифицировать. Гаражный сторож сообщил, что пострадавшим был хозяин гаража. 

К ликвидации пожара привлекалось 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе горела свалка и автомобили.


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