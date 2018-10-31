Спасатели нашли фюзеляж разбившегося в Индонезии самолета

Сегодня утром поисково-спасательная операция продолжилась. Как пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на слова главы вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджант, команда обнаружила часть потерпевшего крушение самолета Lion Air.

Мы серьезно верим, что нашли часть фюзеляжа JT610. Поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж - рассказал он журналистам.

Напомним, вчера на месте крушения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии обнаружили останки десяти погибших. Водолазы возобновили поиски разбившегося лайнера.

Как сообщал УРА-Информ. самолет авиакомпании Lion Air, который следовал из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту "Боинга" находились два пилота, шестеро членов экипажа и 181 пассажир. Все они погибли. В частности, среди погибших также находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии.