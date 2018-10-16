20:05 16.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области разбился истребитель, погибли два пилота

Во вторник, 16 октября, в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал истребитель Су-27.

В Винницкой области разбился истребитель, погибли два пилота

В результате крушения погибли двое пилотов. Их тела и обломки истребителя нашли возле села Пагурцы.

Как сообщает Генеральный штаб Министерства обороны, один из погибших военнослужащий Вооруженных сил Украины, а второй - военный национальной гвардии Соединенных Штатов Америки. Инцидент произошел около пяти часов вечера в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

В свою очередь Военная прокуратура Центрального региона Украины уже начала расследование падения истребителя. По предварительным данным пресс-службы ведомства

самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018".

Сейчас на месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 октября в Украине начались многонациональные авиационные учения "Чистое небо" с участием стран-членов НАТО. Учения проходят в Хмельницкой области а также на аэродроме Гавришовка в Винницкой области. Кроме Украины, участие в учениях примут еще 9 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США. Они продлятся до 19 октября в воздухе над Винницкой и Хмельницкой областями.


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