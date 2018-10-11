Пожар на складе в Ичне ликвидирован - ВИДЕО

По состоянию на девять часов вечера среды, 10 октября, на территории шестого арсенала Вооруженных сил Украины остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью два взрыва в час. Вместе с тем они не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала.

Как сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Алексей Чернобай.

По его словам, подразделения ВСУ совместно со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принимают меры по ликвидации очагов задымления и тления.

Сегодня утром группы разминирования начнут зачистку от взрывоопасных предметов административной территории и территории вблизи арсенала.

При этом Чернобай пояснил, что военные и полиция обеспечивают "надежную охрану" вокруг технической территории арсенала, личный состав продолжает возвращаться в расположение воинской части.

Напомним, взрывы в Ичне на военных складах в Черниговской области начались в ночь на вторник, 9 октября. На складах было 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на среду, 10 октября, около шесть жилых домов пострадали в результате взрывов на арсенале Министерства обороны возле Ични Черниговской области.