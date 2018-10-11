Пожар на складе в Ичне ликвидирован - ВИДЕО

Пожар возле оселка Ичня Черниговской области полностью ликвидирован.
По состоянию на девять часов вечера среды, 10 октября, на территории шестого арсенала Вооруженных сил Украины остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью два взрыва в час. Вместе с тем они не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала.
Как сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Алексей Чернобай.
По его словам, подразделения ВСУ совместно со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принимают меры по ликвидации очагов задымления и тления.
Сегодня утром группы разминирования начнут зачистку от взрывоопасных предметов административной территории и территории вблизи арсенала.
При этом Чернобай пояснил, что военные и полиция обеспечивают "надежную охрану" вокруг технической территории арсенала, личный состав продолжает возвращаться в расположение воинской части.
Напомним, взрывы в Ичне на военных складах в Черниговской области начались в ночь на вторник, 9 октября. На складах было 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.
Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на среду, 10 октября, около шесть жилых домов пострадали в результате взрывов на арсенале Министерства обороны возле Ични Черниговской области.