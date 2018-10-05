08:21 05.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Жестокие дети: в Одесской области сверстники избили школьника

В Одесской области в городе Подольск ученики одной из школ жестоко избили сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Жестокие дети: в Одесской области сверстники избили школьника

К правоохранителям сначала обратились родственники мальчика. После чего, школьник сам рассказал, что над ним поиздевались ученики школы, в которой он учится.

На данный момент полицейские установили всех участников инцидента, а следователь назначил ряд экспертиз. После инцидента ребенка осмотрели врачи.

Пострадавший немедленно был госпитализирован в хирургическое отделение больницы, где он на данный момент проходит лечение. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований УК Украины. Полиция проводит расследование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в торговом центре "Квадрат" охранники ювелирного магазина избили посетителя. Сообщается, что охранники торгового центра "Квадрат", который находится на Лукьяновке, позволили себе применения физической силы в отношении покупателя. 


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