Жестокие дети: в Одесской области сверстники избили школьника

К правоохранителям сначала обратились родственники мальчика. После чего, школьник сам рассказал, что над ним поиздевались ученики школы, в которой он учится.

На данный момент полицейские установили всех участников инцидента, а следователь назначил ряд экспертиз. После инцидента ребенка осмотрели врачи.

Пострадавший немедленно был госпитализирован в хирургическое отделение больницы, где он на данный момент проходит лечение. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований УК Украины. Полиция проводит расследование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в торговом центре "Квадрат" охранники ювелирного магазина избили посетителя. Сообщается, что охранники торгового центра "Квадрат", который находится на Лукьяновке, позволили себе применения физической силы в отношении покупателя.