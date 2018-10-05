В России маршрутка столкнулась с автобусом, погибли 13 человек

В результате аварии, по последним данным, погибли 13 человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по Тверской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Тверской области в районе населенного пункта Некрасово.

Водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение маршрутки с автобусом. Скорее всего виноват водитель Ford, который выехал на полосу встречного движения, - пояснили в ведомстве, добавив, что по предварительны данным водитель маршрутного такси не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом ЛиАЗ. Столкновение было неизбежно, - сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель больницы №4 Твери сообщила, что число пострадавших в в аварии возросло до пяти человек. В больницу обратилась женщина со сломанной рукой, она пассажирка автобуса. Еще четверо пострадавших из микроавтобуса госпитализированы в реанимацию, их оперируют, - пояснили врачи.

Сейчас для эвакуации пострадавших уже вылетел вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в среду, 3 октября, легковушка столкнулась с рейсовым автобусом с пассажирами. В результате должно-транспортного происшествия погиб один человек. Травмы получили восемь человек. Как сообщил сектор коммуникации управления областной полиции, авария произошла около девяти часов утра в городе Долина.