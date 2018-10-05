В Индонезии количество погибших в результате землетрясения возросло до 1558 человек

По состоянию на утро пятницы, 5 октября, погибшими считаются по меньшей мере 1558 человек. Как сообщает индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате стихийного бедствия пострадали более 2549 человек, 113 пропали без вести и предполагается, что свыше 150 людей все еще остаются под завалами.

Спасатели продолжают поиск выживших. Сейчас в спасательной операции и восстановительных работах задействованы военные, а также специалисты из Франции, Индии и Сингапура.

Накануне почти 30 государств и несколько международных организаций предложили свою помощь в проведении спасательной операции, а также выразили готовность направить гуманитарную помощь. Вместе с тем власти подчеркнули, что Индонезия не обращалась к международному сообществу за помощью, но открыта для нее.

Напомним, 28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. На острове Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий.

Как сообщал УРА-Информ, вчера президент Украины Петр Порошенко обратился к Кабинету министров с просьбой немедленно организовать оказание гуманитарной помощи Индонезии. Как сообщает пресс-служба администрации президента, Порошенко напомнил, что Индонезия для Украины очень близка, несмотря на расстояние.