08:34 03.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне с небоскреба упала стеклянная панель, погиб мужчина - ФОТО

В центре Лондона во вторник вечером, 2 октября, с высотного здания упала стеклянная панель.

В Лондоне с небоскреба упала стеклянная панель, погиб мужчина - ФОТО

Она упала прямо не проходящего мимо мужчину. Пострадавший умер на месте происшествия.

Как сообщает The Sun, инцидент произошел на набережной Альберта недалеко от элитного жилого комплекса The Corniche. По неизвестным пока причинам из окна пентахуса упала панель из стекла на 53-летнего водителя автобуса Мика Ферриса.

В настоящее время проводится расследование и выясняются причины произошедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке Лондона во вторник вечером, 2 октября, недалеко от станции метро Хакни Сентрал мужчина с ножом в руках напал на пассажиров. В результате инцидента был ранен один человек. Как сообщает BBC, около шести часов вечера по местному времени британская транспортная полиция получила сообщение о нападении в метро. Атака произошла во время вечернего часа-пик в вагоне поезда, который подъезжал к станции.


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