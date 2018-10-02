08:58 02.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове загорелся автобус с пассажирами

Поздно вечером первого октября, во Львове произошло возгорание маршрутного автобуса с пассажирами.

Во Львове загорелся автобус с пассажирами

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Подвальной в 21:30. Отмечается, что запылала маршрутка № 5.

Как сообщили очевидцы, людям удалось выбежать из транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия прибыла полиция и пожарные, которые пытались потушить огонь. В данное время, устанавливаются все причины аварии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", николаевские спасатели ликвидировали пожар мусора и неработающей бытовой техники на территории пункта приема металлолома. Пожар возник на открытой территории в Корабельном районе города Николаева. На место происшествия прибыл отряд Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области с водовозом и спецтехники.


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