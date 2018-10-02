17:12 02.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове от осложнений кори умер ребенок

Главный епидемиолог Львовщины Наталья Тимко рассказала, что в одной из инфекционных больниц города от кори умер трехлетний ребенок. Мальчика доставили в медицинское учреждение две недели назад.

Во Львове от осложнений кори умер ребенок

Об этом передает ZAXID.NET.

По словам Тимко, врачи диагностировали в ребенка энцефалит. Несмотря на все усилия медиков по спасению жизни, заболевание дало осложнение, спасти его так и не удалось.

"Мальчик из Жовкивского района", - отметила главный епидемиолог Львовщины.

В настоящее время до сих пор неизвестно, имел мальчик прививки от кори или нет. Документов, которые бы подтверждали, что ребенок привит или, наоборот, не привит, врачам не предоставили.

Сейчас выясняются все подробности дела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала сентября в поселке Тывров Винницкой области в одной из школ корью заболело 28 детей. Все заболевшие дети не были вакцинированы или не имели повторных прививок. 


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