18:11 30.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинец пытался нелегально вывезти на продажу 630 мясных консервов - ФОТО

Сегодня, 30 сентября на польско-украинской границе был задержан гражанин Украины, который спрятал в дверях автомобиля Mercedes огромную партию мясных консервов. 

Украинец пытался нелегально вывезти на продажу 630 мясных консервов - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Необычную находку удалось обнаружить благодаря служебным собакам, которые учуяли запах мяса в задних дверях микроавтобуса. Вес изъятого составил почти 630 килограммов.

За рулем транспортного средства находился гражданин Украины, 1992 года рождения. Он намеревался продать товар за 25 000 гривен на территории нашей страны. Продукцию и автомобиль изъяли работники фискальной службы в установленном порядке для осуществления дальнейших правовых действий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на таможне в Запорожье сотрудники ГФСУ разоблачили рекордную партию контрабандного янтаря.


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