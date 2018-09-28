В кафе Петербурга посетители сварились в кипятке — ФОТО

Об этом сообщает 78.ru.

Как выяснили правоохранители, около трех часов утра в кафе в центре Петербурга прорвало трубу с горячим водоснабжением. Посетителей и работников пришлось вывести из заведения, в виду соблюдения мер безопасности.

Согласно словам сотрудников полиции, два парня, которые пришли праздновать День рождения, решили вернутся за вещами. Больше они не смогли выбратся наружу. Тела погибших обнаружили уже после откачки воды.

Вместе с тем из-за прорыва в Адмиралтейском районе две машины провалились в яму.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, управляющая организация, аварийно-восстановительная служба от жилищного комитета и "Теплосеть".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевский городской голова Виталий Кличко назвал основную причину задержки снабжения горячей воды в столице.