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На Тернопольщине грузовик столкнулся с легковым авто, пострадали три человека - ФОТО

В Тернопольской области в пятницу, 28 сентября, грузовик столкнулся с легковым авто.

На Тернопольщине грузовик столкнулся с легковым авто, пострадали три человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происешствия пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла на автодороге Збараж-Мусоровцы.

В селе Малый Глубочо КамАЗ столкнулся с Renault Laguna с польскими номерами.

Водитель грузовика, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества иномарке.

От сильного удара иномарка оказалась под колесами КамАЗа". Скорая помощь увезла в больницу одного из пассажиров легковушки. Вместе с тем двух мужчин после оказания медпомощи отпустили домой.

У водителей взяли кровь для проверки на содержание алкогольного и наркотического опьянения, а полиция сейчас устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Прикарпатье в городе Косово произошло столкновение легкового авто и минибуса, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Отмечается, что Водитель автомобиля "MAZDA" хотел объехать автомобиль ЗИЛ, который стоял на обочине, и выехал на встречную полосу где и столкнулся с автомобилем марки "Opel Vivaro".


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