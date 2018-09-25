Во Львовской области произошло ДТП, есть жертвы - ФОТО

Правоохранители установили, что виновниками аварии стали водитель "Хонда Аккорд" и "Пежо Эксперт". Отмечается, что автомобили столкнулись недалеко от перекрестка, в результате ДТП травмы получили все пассажиры Пежо.

Предполагается, что столкновение произошло по вине Хонды, так как водитель пытаясь обогнать автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Пежо.

В данное время правоохранители выясняют все причины случившегося и решается вопрос об открытии уголовного производства. Все пострадавшие доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", у подземного перехода в Киеве на ул. Братиславской произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не успел среагировать на молодого человека, который резко выскочил из-за стены пешеходного перехода прямо на дорогу.