На Житомирщине ветер сорвал крышу магазина, пострадала женщина - ФОТО

В результате стихийного бедствия пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, инцидент произошел около полудня.

Порывы ветра частично сорвало крышу здания примерной площадью в 65 квадратных метров. Вместе с тем часть крыши, которая осталась - просто свисала из магазина. Остаток поврежденной конструкции демонтировали, чтобы никто не травмировался.

Однако упавшая часть травмировала жительницу города, 1960 года рождения. Еще до приезда бойцов ГосЧС врачи скорой помощи с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, транспортировали ее в медицинское учреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в понедельник вечером, 24 сентября, начался сильнейший дождь. При этом он сопровождался сильным ветром. Как сообщает местное издание Новости-N, стихия угомонилась только под утро вторника. В результате непогоды в городе большим количеством осадков подтопило многие улицы города, а на улице Садовой дерево упало сразу на два автомобиля.