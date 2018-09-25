13:57 25.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100204319:Polishuk

На Житомирщине ветер сорвал крышу магазина, пострадала женщина - ФОТО

В Житомирской области в понедельник, 24 сентября, сильный ветер сорвал крышу магазина.

На Житомирщине ветер сорвал крышу магазина, пострадала женщина - ФОТО

В результате стихийного бедствия пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, инцидент произошел около полудня.

Порывы ветра частично сорвало крышу здания примерной площадью в 65 квадратных метров. Вместе с тем часть крыши, которая осталась - просто свисала из магазина. Остаток поврежденной конструкции демонтировали, чтобы никто не травмировался.

Однако упавшая часть травмировала жительницу города, 1960 года рождения. Еще до приезда бойцов ГосЧС врачи скорой помощи с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, транспортировали ее в медицинское учреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в понедельник вечером, 24 сентября, начался сильнейший дождь. При этом он сопровождался сильным ветром. Как сообщает местное издание Новости-N, стихия угомонилась только под утро вторника. В результате непогоды в городе большим количеством осадков подтопило многие улицы города, а на улице Садовой дерево упало сразу на два автомобиля.


Поделиться
Читайте также:
 
Рейдеры "засветились" в сотрудничестве с рядом одиозных чиновников Харькова Высший совет правосудия отправил в отставку девять судей Стала известна сумма, за которую Абрамович продаст "Челси" Стала известна сумма, за которую Абрамович продаст "Челси"
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив