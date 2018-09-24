Во Львове произошла массовая драка с поножовщиной, три человека ранены

Столкновение случились между представителями организаций "Экологическая платформа", "Черный флаг" и группой неизвестных лиц. В результате инцидента три человека получили ножевые ранения. Скорая помощь увезла из в больницу.

Как сообщает портал ZAXID.NET, ссылаясь на пострадавшую, вместе с тремя друзьями она играла в футбол на спортплощадке. По ее словам, после завершения игры к ним подошло около 20 юношей и напали на них с ножами и дубинками.

Все они были в черной одежде без символики и никаких опознавательных знаков, - пояснила девушка, добавив, что, по ее мнению, нападение на нее и ее друзей совершили представители ультраправых организаций из-за высказываний против нацистских идей.

В свою очередь представитель "Черного флага" Антон Парамбуль обвинил в этом нападении членов организации "Национальный корпус".

По информации издания один пострадавших находится в тяжелом состоянии без сознания, у девушка получила ранение ноги, о состоянии еще одного парня пока ничего не известно.

Вместе с тем спикер Национальной полиции в Львовский области Светлана Добровольская подтвердила на запрос журналистов информацию о драке и заверила, что полиция устанавливает всех участников инцидента.

По ее данным потасовка произошла на улице Замкнутой. Информацию правоохранители получили он медиков, которые сообщили, что к ним поступили двое мужчин и девушка в возрасте 20, 22 и 18 лет.

Напомним, "Экологическая платформа" позиционирует себя как зоозащитная общественная инициатива, однако ряд ее членов ранее участвовали в акциях леворадикальной общественной организации "Автономное сопротивление". Эти же люди участвуют в акциях еще одной левой организации "Черный флаг", созданной в 2017 году.

Как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в воскресенье, 22 октября 2017 года, избили народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового. Инцидент произошел в селе Хащованя Сколевского района.