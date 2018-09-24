В Сумах произошла авария на газопроводе, без газа остаются 1700 абонентов

Тут накануне в субботу на окраине города произошел пожар на газораспределительной сети высокого давления. По состоянию на утро понедельник, 24 сентября, без газа остаются 1640 абонентов. Как сообщили в пресс-службе предприятия "Сумыгаз", без света сейчас жителей Барановки, а также 322 жителя Василевки.

На данный момент бригады ремонтников продолжают ремонтные работы. Газ планируют пускать либо сегодня ближе к вечеру, либо утром 25 сентября, - заверили в ведомстве.

Вместе с тем городской голова Сум Александр Лысенко дал поручение проверить все газораспределительные станции в городе на предмет ограничения доступа к ним.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Чехии из-за сильного ветра был обесточены 140 тысяч зданий. По состоянию на утро понедельника, 24 сентября, аварии коснулась более чем 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. Как сообщает портал Zpravy, ссылаясь на представителя национальной компании распределителя электроэнергии Соню Голингерову, самая сложная ситуация сложилась в городе Раковник, который расположен в 50 километрах от Праги. Там из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен.