На Днепропетровщине неизвестные ограбили ювелирный магазин

Полиция ввела в городе план "Перехват". Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, неизвестные напали на магазин. Сейчас проводятся все необходимые оперативные меры по розыску и задержанию подозреваемых, а также выясняется ущерб нанесенный грабителями.

К счастью, никто из людей не пострадал

По данному факту открыто уголовное дело по статье Разбой Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Шевченковском районе Киева нападавшие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около пяти миллионов гривен.