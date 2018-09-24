10:32 24.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине неизвестные ограбили ювелирный магазин

В Синельниковском районе Днепропетровской области в понедельник утром, 24 сентября, неизвестные ограбили ювелирный магазин.

На Днепропетровщине неизвестные ограбили ювелирный магазин

Полиция ввела в городе план "Перехват". Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, неизвестные напали на магазин. Сейчас проводятся все необходимые оперативные меры по розыску и задержанию подозреваемых, а также выясняется ущерб нанесенный грабителями.

К счастью, никто из людей не пострадал

По данному факту открыто уголовное дело по статье Разбой Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Шевченковском районе Киева нападавшие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около пяти миллионов гривен.


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