В Конго повстанцы атаковали город, погибли 18 человек

В результате атаки погибли 18 человек. Как сообщает Reuters, атака продолжалась шесть часов. Предположительно за атакой стоят повстанцы из исламистской группировки "Альянс демократических сил", в состав которого входят угандийские религиозные фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК.

Сообщается также о ранении десятков мирных жителей.

Кроме того, местные власти подчеркивают, что проблемы, с которыми сталкивается правительство и организации здравоохранения в борьбе с Эболой, обостряются на фоне насилия.

Напомним, генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш осудил теракт на военном параде в Иране, который произошел вчера, 22 сентября 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, вчера на западе Ирана в Ахвазе неизвестные открыли стрельбу на военном параде, в результате чего восемь человек погибли и еще 20 получили ранения. Позже число жертв теракта на военном параде в Ахвазе возросло до 10 человек, а затем и до 29.