21:46 21.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновицкой области огородники наткнулись на боевой снаряд 150-мм калибра - ФОТО

В Черновицкой области было обнаружено в лесополосе возле реки Прут в селе Острица Герцаевского района местные жители обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. 

В Черновицкой области огородники наткнулись на боевой снаряд 150-мм калибра - ФОТО

Взрывоопасный снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны был изъят пиротехники и уничтожен в установленном порядке. В операции принимали участие сотрудники группы пиротехнических работ Управления ДСНС Украины в Черновицкой области в составе 5 человек.

Зону находки временно оцепили, на этом месте будут проведены дополнительные работы с металлоискателями. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники правоохранительных органов во Львовской области нашли снаряды времен Второй мировой войны. В частности, находку с 47 боеприпасами откопали в городе Каменка-Бугская, проводится проверка. 


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