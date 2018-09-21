В Черновицкой области огородники наткнулись на боевой снаряд 150-мм калибра - ФОТО

Взрывоопасный снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны был изъят пиротехники и уничтожен в установленном порядке. В операции принимали участие сотрудники группы пиротехнических работ Управления ДСНС Украины в Черновицкой области в составе 5 человек.

Зону находки временно оцепили, на этом месте будут проведены дополнительные работы с металлоискателями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники правоохранительных органов во Львовской области нашли снаряды времен Второй мировой войны. В частности, находку с 47 боеприпасами откопали в городе Каменка-Бугская, проводится проверка.