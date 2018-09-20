В США на проезжую часть рухнул самолет, пострадали несколько человек

Воздушное судно рухнуло прямо на проезжую часть, задев несколько автомобилей. В результате инцидента травмы получили несколько человек.

Как сообщают местные СМИ, на месте чрезвычайного происшествия сейчас работают экстренные службы. Другой информации они пока не сообщают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нижегородской области России в среду, 19 сентября, разбился сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На момент крушения на его борту находилось двое пилотов. Возникла нештатная ситуация в результате чего экипаж принял решение катапультироваться. Их жизни ничего не угрожает.