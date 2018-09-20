08:15 20.09.2018 | Происшествия | Новости
100204001:Polishuk

В США на проезжую часть рухнул самолет, пострадали несколько человек

В округе Форт-Бенд в американском штате Техас в четверг утром, 20 сентября, упал легкомоторный самолет.

В США на проезжую часть рухнул самолет, пострадали несколько человек

Воздушное судно рухнуло прямо на проезжую часть, задев несколько автомобилей. В результате инцидента травмы получили несколько человек.

Как сообщают местные СМИ, на месте чрезвычайного происшествия сейчас работают экстренные службы. Другой информации они пока не сообщают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нижегородской области России в среду, 19 сентября, разбился сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На момент крушения на его борту находилось двое пилотов. Возникла нештатная ситуация в результате чего экипаж принял решение катапультироваться. Их жизни ничего не угрожает.


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман предложил Омеляну внести за него залог В КГГА заверили, что завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном В Колумбии автомобиль въехал в толпу, восемь человек погибли - ВИДЕО "Укравтодор" будет боротся с ямочным ремонтом
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив