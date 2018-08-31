Вместе с Захарченко в Донецке подорвали одного "министра"

По данным российских СМИ, кроме него были ранены еще два человека. Их имена не уточняются.

Как сообщал "УРА-Информ", в центре Донецка в пятницу, 31 августа, в одном из ресторанов прогремел взрыв. По предварительным данным там смертельное ранение получил глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Как сообщает Interfax.ru инцидент произошел в кафе "Сепар" в центре Донецка. После взрыва в кафе начался пожар. Ранения также получили еще три человека.