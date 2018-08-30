В Афганистане прогремел взрыв, погибли пять пограничников

В результате террористического акта погибли пять сотрудников пограничной полиции. Как сообщает TOLO News, в регионе активно воюют повстанцы, не смотря на то, что безопасность обеспечивает афганская армия.

Напомним, в Афганистане в результате взрыва возле офиса избиркома погибло трое людей. Также во время атаки погиб один полицейский.

Как сообщал УРА-Информ, митингующие собрались в поддержку кандидата в депутаты, которого дисквалифицировали на выборах за подозрение в связях с незаконными вооруженными группами. Ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.