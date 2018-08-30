21:32 30.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Афганистане прогремел взрыв, погибли пять пограничников

В четверг, 30 августа, в провинции Нангархар на востоке Афганистана в селе Мохманд прогремел взрыв.

В Афганистане прогремел взрыв, погибли пять пограничников

В результате террористического акта погибли пять сотрудников пограничной полиции. Как сообщает TOLO News, в регионе активно воюют повстанцы, не смотря на то, что безопасность обеспечивает афганская армия.

Напомним, в Афганистане в результате взрыва возле офиса избиркома погибло трое людей. Также во время атаки погиб один полицейский.

Как сообщал УРА-Информ, митингующие собрались в поддержку кандидата в депутаты, которого дисквалифицировали на выборах за подозрение в связях с незаконными вооруженными группами. Ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.


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