В Тернопольской области на трассе перевернулась цистерна с топливом - ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Озерная после девяти часов вечера. Как сообщает пресс-службе Гласного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, уже на месте выяснилось, что перевернулась цистерна грузового автомобиля. Ситуация осложнялась тем, что данная емкость была наполнена дизельным топливом.

На месте аварии спасатели приняли ряд мер по недопущению возгорания содержания цистерны. Через некоторое время цистерну с помощью специальной пожарной техники и автокрана местного предприятия подняли на проезжую часть.

Благодаря оперативной и организованной работе спасателей был не допущен разлив горючего из цистерны, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Пенсильвания в среду утром, 7 марта, товарный поезд столкнулся с грузовиком, перевозившего соляную кислоту. В результате аварии произошел разлив кислоты. При этом пострадали не менее 11 человек.